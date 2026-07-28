«Это освежает»: американскую блогершу порадовало отсутствие мусульман на Украине Американскую блогершу Лору Лумер порадовало отсутствие мусульман на Украине.
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«Это освежает»: американскую блогершу порадовало отсутствие мусульман на Украине Американскую блогершу Лору Лумер порадовало отсутствие мусульман на Украине.
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