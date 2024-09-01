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Психология прощения: зачем это нужно и как научиться прощать

Психология прощения: зачем это нужно и как научиться прощать

Зачем нужно прощать? Прощение приносит множество психологических и физических выгод: Улучшение психического здоровья:  Гнев, обида и желание мести – это токсичные эмоции, которые могут привести к депрессии, тревожности, бессоннице и другим проблемам.

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