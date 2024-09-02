Путин провел открытый урок в одной из школ Тувы

Поздравляю всех школьников, студентов, преподавателей и родителей России с началом нового учебного года, такими словами президент российской Федерации Владимир Путин начал 2 сентября открытый урок «Разговоры о главном» в одной из школ республики Тува, сообщает РЕН ТВ.
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