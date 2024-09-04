В Казани пройдёт XVI саммит стран БРИКС

Считаю, что мотивы проведения этого саммита значительно возросли не только у России в связи с ужесточением санкций и международного экономического и политического буллинга в отношении России со стороны стран коллективного, а также со стороны зависимых от гегемона незападных стран.
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