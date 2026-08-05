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ТАСС

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РСЗО "Торнадо-С" почти со 100 км уничтожила командный пункт ВСУ под Добропольем

РСЗО "Торнадо-С" почти со 100 км уничтожила командный пункт ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Центр" с дистанции около 100 км уничтожил заглубленный командный пункт формирований ВСУ на добропольском направлении.

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