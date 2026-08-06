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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гави покрасил волосы в розовый цвет после победы Испании на ЧМ: «Человек слова »

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави изменил имидж. 22-летний хавбек выполнил обещание, поскольку в ходе группового этапа ЧМ-2026 пообещал покрасить волосы в розовый цвет в случае победы испанской команды на турнире.

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