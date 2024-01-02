«Путин съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией». Главное из интервью Зеленского Economist

Автор фото, Getty Images Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналу Economist, в котором пытался донести до западной общественности, что война далека от завершения и расслабляться рано — и что, поддерживая Украину, Европа защищает и саму себя.
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