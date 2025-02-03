Как изменились цены на автомобили в январе

В первый месяц 2025 года снизились цены на 34 комплектации легковых автомобилей, а на 69 — выросли. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили в январе 2025 года.
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