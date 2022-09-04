Педиатр Мамаева: правильно проколотые уши у ребенка улучшают зрение

Врач-педиатр высшей категории, рефлексотерапевт Марина Мамаева рассказала, что детям следует прокалывать уши только в медицинских учреждениях, поскольку только врач может найти правильную точку, что сделает ношение сережек полезным для зрения.
Врач-педиатр высшей категории, рефлексотерапевт Марина Мамаева рассказала, что детям следует прокалывать уши только в медицинских учреждениях, поскольку только врач может найти правильную точку, что сделает ношение сережек полезным для зрения.
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