Ави Эвен объявил об уходе с поста спортивного директора тель-авивского «Маккаби». Он провел в клубе 18,5 лет

Управленец провел в клубе 18,5 лет, работая на разных должностях. В частности, его обширный опыт включает в себя работу на постах тренера молодежной команды и главного тренера основной (дважды), а в последнее время – спортивного директора.
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