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Жители Курской области отказываются от эвакуации. Волонтёр рассказал о вернувшихся

Жители Курской области отказываются от эвакуации. Волонтёр рассказал о вернувшихся

Жители Курской области стали отказываться от эвакуации из Глушковского района. Волонтёр рассказал, что некоторые люди возвращаются обратно в свои дома.

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