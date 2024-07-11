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Политолог Караганов: опасность третьей мировой войны нарастает

Политолог Караганов: опасность третьей мировой войны нарастает

Опасность третьей мировой войны нарастает, и возникнуть она может в Европе. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

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