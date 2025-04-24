Как снимали фильм "Наверное, боги сошли с ума": 15 интересных фактов о фильме

Комедия "Наверное, боги сошли с ума", рассказывающая про коренного африканца Ки, который отправился на поиски края света, чтобы отнести божественный дар (бутылку колы) богам, произвела приятные впечатления на многих зрителей.
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