Как приготовить домашний шампунь с маслом облепихи для здоровых волос

Одним из самых полезных средств, которое бережно заботиться о волосах, считается масло облепихи. Оно не только придает утерянный блеск, но и питает волосы полезными веществами, необходимыми для здорового роста.
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