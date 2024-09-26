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Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ в Адыгее

Суд признал геноцидом советского народа преступления немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Адыгеи, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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