Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ в Адыгее

Суд признал геноцидом советского народа преступления немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Адыгеи, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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