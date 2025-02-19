По итогам Эр-Рияда: Трамп спешит заключить сделку, Москва это может использовать

Регина Толстоброва Ах как хочется России снова дружить с Америкой. вообще прогнозы дело благодарное. поживем- увидим. что получится.Но у Трампа свои интересы.

Anatoly Kiselev Опять менеджер. Как их много было и чем они на самом деле оказались.