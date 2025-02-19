Медвежий угол
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Медвежий угол

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По итогам Эр-Рияда: Трамп спешит заключить сделку, Москва это может использовать

По итогам Эр-Рияда: Трамп спешит заключить сделку, Москва это может использовать

Три часа переговоров, пошли перекусить и дальше продолжат. Характерный момент - никаких рукопожатий и улыбок, даже дежурных.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Ах как хочется России снова дружить с Америкой.  вообще прогнозы дело благодарное. поживем- увидим. что получится.Но у Трампа свои интересы.
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16 час.
Anatoly Kiselev
Опять менеджер. Как их много было и чем они на самом деле оказались.
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16 час.
Александр Каблучко
Ага, а второй с еврейской мордой сполна себя в Стамбуле проявил. Брат 6 марта 2022 г. из Ахтырки (южная граница Сумской области) звонил - наши пришли. Когда еще наши туда дойдут, да и дойдут ли?
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13 час.
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