ЕС — пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева

Natalija Osminina Да, распад ЕС не выгоден России с экономической точки зрения. Но как говорится: "если ты не можешь остановить процесс, его надо возглавить". Или, по крайней мере участвовать в нем на равных с другими интересантами- Великобританией и Ватиканом. И отхватить свой кусок сферы влияния. Что, собственно, и потребовал Путин у Байдена и НАТО 17 декабря 2021 года - при разделе Европы отдать России те страны, что раньше входили в коалицию Варшавского договора.

Natalija Osminina Так что Сару Вагенкнехт ассоциируют с ленинцами)))- как борца с Великой перезагрузкой Шваба, против глобалистов, банкиров, за суверенитет ГОСУДАРСТВА Германии. По сути, её поставили для раскола Германии на ФРГ и ГДР.