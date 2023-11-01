Брюссель в раздражении: в украинском вопросе Венгрию поддержала Словакия, евроскептики давят со всех сторон Ирина Гусева На фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтеллес (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Александр Камкин Страны Евросоюза пока не договорились об изменении многолетнего бюджета ЕС, который предусматривает в том числе оказание финансовой и военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро и решили продолжить обсуждение поправок.
ЕС — пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева
Комментарии
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Natalija Osminina
Да, распад ЕС не выгоден России с экономической точки зрения. Но как говорится: "если ты не можешь остановить процесс, его надо возглавить". Или, по крайней мере участвовать в нем на равных с другими интересантами- Великобританией и Ватиканом. И отхватить свой кусок сферы влияния. Что, собственно, и потребовал Путин у Байдена и НАТО 17 декабря 2021 года - при разделе Европы отдать России те страны, что раньше входили в коалицию Варшавского договора.
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18 час.
Natalija Osminina
Так что Сару Вагенкнехт ассоциируют с ленинцами)))- как борца с Великой перезагрузкой Шваба, против глобалистов, банкиров, за суверенитет ГОСУДАРСТВА Германии. По сути, её поставили для раскола Германии на ФРГ и ГДР.
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17 час.
Александр Николаевич
ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ победителем был СССР при помощи примазавшихся позже США и Британии. Что то не хватило СССР решить однозначно "каким и под кем" быть этой "гнилой мозгами Европе" -ЕС! Но, что случилось-то случилось... - баррелли, шольцы флюляйден, 360 градусов и тд. Не ввязываться же в 3-ю Мировую... Пусть сами репу чешут. На днях РФ подняло цены на древисину почти в 4 раза, послав на...-й...ВТО и МВФ, а там ее -НАШЕЙ древисины 45% мирового импорта, 2/3 у Чехии и Германии - еще один удар "ПО ПЕЧЕНИ!!!"
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10 час.
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