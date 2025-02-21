Полицейские задержали жителя Краснодарского края подозреваемого в мошенничестве

В полицию обратился житель Анапы. Со слов заявителя, его обманул знакомый, который под предлогом перевода ему денежных средств из-за рубежа попросил воспользоваться личным кабинетом мобильного банка, а в результате оформил на его имя потребительский кредит и карту, после чего похитил заемные деньги.