Полицейские задержали жителя Краснодарского края подозреваемого в мошенничестве

В полицию обратился житель Анапы. Со слов заявителя, его обманул знакомый, который под предлогом перевода ему денежных средств из-за рубежа попросил воспользоваться личным кабинетом мобильного банка, а в результате оформил на его имя потребительский кредит и карту, после чего похитил заемные деньги.
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