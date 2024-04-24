Испанский суд возобновил расследование в отношении шпионской программы

Испанский суд возобновил расследование в отношении вероятного взлома телефонов чиновников с помощью программного обеспечения Pegasus после того, как получил необходимые документы от судебных органов Франции.
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