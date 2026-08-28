Тicketscloud: цены на спортмероприятия в России выросли на 37%

Сервис Ticketscloud сообщает: в России билеты на спортивные мероприятия подорожали на 37,1% за год. Несмотря на это, в летний период 2026 года посещаемость офлайн-мероприятий выросла на 18,3%, особенно популярны стали театры и вечеринки.
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