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Царьград

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Тicketscloud: цены на спортмероприятия в России выросли на 37%

Тicketscloud: цены на спортмероприятия в России выросли на 37%

Сервис Ticketscloud сообщает: в России билеты на спортивные мероприятия подорожали на 37,1% за год. Несмотря на это, в летний период 2026 года посещаемость офлайн-мероприятий выросла на 18,3%, особенно популярны стали театры и вечеринки.

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