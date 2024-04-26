Словакия завяла, что США нападает на Россию, а на Украине "декоммунизирует" хлеб

Слово РЕДАКТОРА В предпраздничном выпуске информационного хит-парада #всё_как_есть на этой неделе мы расскажем об эволюции отношения в Западной Европе к вездесущим украинским беженцам, новых мерах украинских «декоммунизаторов» по борьбе с советским наследием, причинах конфликтов между киевскими одноклассниками, короткой исторической памяти западных украинцев и реакции представителей Восточной Европы на решение американского конгресса.