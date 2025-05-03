В Steam и PlayStation Store стартовала распродажа Mass Effect: LE со скидкой 90%Несмотря на то, что Mass Effect 5 – или как она в итоге будет называться – находится в разработке, до ее появления на прилавках магазинов пройдет еще немало времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)