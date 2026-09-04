Тренер Жулин о Гуменнике: у него что-то не сложилось на "Челленджере"

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что у Петра Гуменника не сложился прокат на «Челленджере» в Японии, передает Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Офтальмолог Казан...
- Журналист Бабицки...
- АА Уотсон: визит чин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым