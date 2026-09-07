Новую стратегию Владимира Зеленского после отказа от мирных инициатив США можно описать цитатой из произведения Аркадия Гайдара «Сказка о Военной Тайне, Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове», пишет «Страна.
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