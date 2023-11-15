Захарова: слова Пайатта доказывают причастность США к подрыву "Северных потоков"

Заявление помощника государственного секретаря США Джеффри Пайатта об усилиях Соединенных Штатов по остановке российского проекта "Арктик СПГ-2" отчасти доказывают причастность западных стран и Вашингтона к подрывам "Северных потоков".
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