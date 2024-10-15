Минобороны показало кадры учений по уничтожению БЭКов в Чёрном море

Минобороны показало кадры учений по уничтожению БЭКов в Чёрном мореОператоры FPV-дронов из состава мобильных групп подразделений по борьбе с безэкипажными катерами выходят в море на патрульных катерах, что значительно усложняет их боевую учебу, отметили в МО РФ.
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