Вниманию представителей СМИ!

17 сентября в 10.00 в МВД по Республике Татарстан (ул. Дзержинского, д.19) состоится пресс-конференция на тему: «Меры, принимаемые ОВД по обеспечению безопасности детей и подростков.
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