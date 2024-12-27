Зимник Аксарка — Белоярск откроется в начале января

Сроки открытия зимника Аксарка — Белоярск сдвинулись с 27 декабря на начало января. Глава Приуральского района Иван Сакал во время прямого эфира объяснил, почему дату перенесли, сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья».
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