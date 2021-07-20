В ожидании прохлады: крымский микромир - видео

Их не волнуют цены на крымскую недвижимость, ведь их дом в Крыму - у них всегда с собой. Улитка не слышит, почти не видит, но зато отлично нюхает и имеет в среднем 25 тысяч "зубов" – специальных пластинок, которыми перетирает растительную пищу.