Спасти Россию можно: Маленькое чудо произошло на Сахалине

Н Наталья Автор!! Тебе сколько либералы за "статейку" заплатили??? Ты или бестолочь, или невежда..(прошу прощения!)вСССР проблем с рождаемостью НЕ БЫЛО!!! Роддома забиты были до отказа (и не спорь, ЗНАЮ), колясок на улицах было - пруд пруди!! Питание детей до года - бесплатное, в молочных кухнях (тебе про них "хозяева" не сказали?)и много чего другого для детей и мам...так что не плоди заказные фейки!!! "Умник"..

Михаил Мамонов с советским прошлым автор конечно перегнул . виноват в этом только ельцинский беспредел 90х. а вот в отношении инициативы очень интересный подход и думается очень верный. только одно но , главное чтобы деньги не уходили мигрантским инкубаторам. Инициатива должна распространяться только на представителей коренных народов России по праву рождения.