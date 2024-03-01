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Царьград

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Спасти Россию можно: Маленькое чудо произошло на Сахалине

Спасти Россию можно: Маленькое чудо произошло на Сахалине

Спасти Россию можно. Маленькое чудо произошло на Сахалине. Константин Малофеев призвал распространить прорывной опыт этого региона на всю страну.

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Комментарии
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Н
Наталья
Автор!! Тебе сколько либералы за &quot;статейку&quot; заплатили??? Ты или бестолочь, или невежда..(прошу прощения!)вСССР проблем с рождаемостью НЕ БЫЛО!!! Роддома забиты были до отказа (и не спорь, ЗНАЮ), колясок на улицах было - пруд пруди!! Питание детей до года - бесплатное, в молочных кухнях (тебе про них &quot;хозяева&quot; не сказали?)и много чего другого для детей и мам...так что не плоди заказные фейки!!! &quot;Умник&quot;..
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13 час.
Михаил Мамонов
с советским прошлым автор конечно перегнул . виноват в этом только ельцинский беспредел 90х. а вот в отношении инициативы очень интересный подход и думается очень верный. только одно но , главное чтобы деньги не уходили мигрантским инкубаторам. Инициатива должна распространяться только на представителей коренных народов России по праву рождения.
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8 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Был  такой посёлок  на Колыме Ягодное. Он был последний на  дороге ,дальше только тундра.  Посёлок не большой ,а школа была  капитальная ,двухэтажная и работала в три смены. Весь секрет в том, что там не было телевидения. Вот решение  демографической проблемы.
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7 час.

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