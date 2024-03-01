Спасти Россию можно. Маленькое чудо произошло на Сахалине. Константин Малофеев призвал распространить прорывной опыт этого региона на всю страну.
Спасти Россию можно: Маленькое чудо произошло на Сахалине
Комментарии
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Н
Наталья
Автор!! Тебе сколько либералы за "статейку" заплатили??? Ты или бестолочь, или невежда..(прошу прощения!)вСССР проблем с рождаемостью НЕ БЫЛО!!! Роддома забиты были до отказа (и не спорь, ЗНАЮ), колясок на улицах было - пруд пруди!! Питание детей до года - бесплатное, в молочных кухнях (тебе про них "хозяева" не сказали?)и много чего другого для детей и мам...так что не плоди заказные фейки!!! "Умник"..
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13 час.
Михаил Мамонов
с советским прошлым автор конечно перегнул . виноват в этом только ельцинский беспредел 90х. а вот в отношении инициативы очень интересный подход и думается очень верный. только одно но , главное чтобы деньги не уходили мигрантским инкубаторам. Инициатива должна распространяться только на представителей коренных народов России по праву рождения.
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8 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Был такой посёлок на Колыме Ягодное. Он был последний на дороге ,дальше только тундра. Посёлок не большой ,а школа была капитальная ,двухэтажная и работала в три смены. Весь секрет в том, что там не было телевидения. Вот решение демографической проблемы.
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7 час.
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