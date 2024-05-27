Город выставил на продажу 45 парковочных мест на улице Искры

На городские торги выставили машино-места в подземном паркинге в Бабушкинском районе. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики Москвы, Алексей Гаранин.
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