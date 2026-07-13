Туристка из России угрожает волонтерам из-за спасения в Таиланде

54-летняя русская туристка Левана угрожает волонтерам, спасшим её от заключения в Таиланде. Спустя три месяца после возвращения в Россию она требует вернуть её обратно, угрожая подбросить наркотики и нанести физический ущерб.
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