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Царьград

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Туристка из России угрожает волонтерам из-за спасения в Таиланде

Туристка из России угрожает волонтерам из-за спасения в Таиланде

54-летняя русская туристка Левана угрожает волонтерам, спасшим её от заключения в Таиланде. Спустя три месяца после возвращения в Россию она требует вернуть её обратно, угрожая подбросить наркотики и нанести физический ущерб.

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