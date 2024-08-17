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Генеральские трупы валялись кругом. Россия взрывает бетонные бункеры ВСУ

Генеральские трупы валялись кругом. Россия взрывает бетонные бункеры ВСУ

Бункер ВСУ. Парный удар российского комплекса «Искандер» баллистическими ракетами с фугасной боевой частью уничтожил бетонный подземный бункер со старшими офицерами украинских спецслужб в Сумах.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
браво  подпольщикам и разведчикам! так держать ! смерть укро нациским руководителям! Россия сила!
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18 час.
Игорь Кузнецов
&quot;В городе началась тотальная проверка местных жителей на их причастность к удару ВС РФ. Несколько десятков человек были задержаны и вывезены в неизвестном направлении&quot;... &quot;Работают&quot; как гестаповцы, оно и понятно - укробандеровцы-неонацисты. Только и могут что с населением воевать.
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17 час.
наталья иваненко
Еще генералов завезут,а когда порты,мосты,всю энергоструктуру,кроме атомной,перепашут
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14 час.

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