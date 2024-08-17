Генеральские трупы валялись кругом. Россия взрывает бетонные бункеры ВСУ

Игорь Кузнецов

"В городе началась тотальная проверка местных жителей на их причастность к удару ВС РФ. Несколько десятков человек были задержаны и вывезены в неизвестном направлении"... "Работают" как гестаповцы, оно и понятно - укробандеровцы-неонацисты. Только и могут что с населением воевать.