Бункер ВСУ. Парный удар российского комплекса «Искандер» баллистическими ракетами с фугасной боевой частью уничтожил бетонный подземный бункер со старшими офицерами украинских спецслужб в Сумах.
Генеральские трупы валялись кругом. Россия взрывает бетонные бункеры ВСУ
Комментарии
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Людмила Боченкова
браво подпольщикам и разведчикам! так держать ! смерть укро нациским руководителям! Россия сила!
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18 час.
Игорь Кузнецов
"В городе началась тотальная проверка местных жителей на их причастность к удару ВС РФ. Несколько десятков человек были задержаны и вывезены в неизвестном направлении"... "Работают" как гестаповцы, оно и понятно - укробандеровцы-неонацисты. Только и могут что с населением воевать.
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17 час.
наталья иваненко
Еще генералов завезут,а когда порты,мосты,всю энергоструктуру,кроме атомной,перепашут
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14 час.
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