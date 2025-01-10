Традиционный секс — опасен: шведское законодательство приучает мужчин бояться женщин Ирэн Орлонская В Швеции была инициирована петиция, призывающая пересмотреть Закон о согласии, действующий в стране с 2018 года.
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