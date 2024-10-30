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Суд наложил арест на имущество главы швейной фабрики Свистунова

Суд наложил арест на имущество главы швейной фабрики Свистунова

Суд арестовал имущество генерального директора АО "Княгинская швейная фабрика" Александра Свистунова по делу о даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России полковнику Владимиру Демчику.

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