Суд наложил арест на имущество главы швейной фабрики Свистунова

Суд арестовал имущество генерального директора АО "Княгинская швейная фабрика" Александра Свистунова по делу о даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России полковнику Владимиру Демчику.
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