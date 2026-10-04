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МОСИНФОРМ

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Благотворительный забег «Вместе против инсульта» пройдет на ВДНХ 10 октября

Благотворительный забег «Вместе против инсульта» пройдет на ВДНХ 10 октября

10 октября 2026 года на ВДНХ состоится забег фонда ОРБИ. Собранные в рамках мероприятия средства будут направлены на оказание юридической и психологической помощи людям, перенесшим инсульт, и их родным.

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