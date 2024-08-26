Белый дом подтвердил обсуждение с Украиной ударов вглубь РФ оружием США

Администрация США подтвердила продолжение переговоров с Украиной о возможном увеличении глубины ударов по территории России с использованием американских вооружений, при этом данные обсуждения намеренно не афишируются.
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