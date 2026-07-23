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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контракт Хатсона – лучший в НХЛ по версии The Athletic, Сэндерсона – 2-й, Хэйгла – 3-й, Блэйка – 4-й, Зайдера – 5-й, Томпсона – 6-й

The Athletic составил топ-10 лучших контрактов в НХЛ в 2026 году. Соглашения оценивались с точки зрения пользы, которую игрок может принести в течение срока действия контракта.

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