Президент США Дональд Трамп призвал народ Украины сменить главу государства

Отдельно глава Белого дома раскритиковал удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует сменить главу государства.
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