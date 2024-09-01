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NI: больше всего при нападении на Курскую область удивила Россия, а не Украина

NI: больше всего при нападении на Курскую область удивила Россия, а не Украина

Пока в Киеве далекие от реальности политики продолжают вопреки воле западных кураторов нахваливать авантюру с нападением на Курскую область, союзники ломают голову как не потерять все, что было достигнуто за несколько лет поддержки и помощи.

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