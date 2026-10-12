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Шведский журналист после слов Вяльбе вспомнил о нападении медведя на спортсмена

Шведский журналист после слов Вяльбе вспомнил о нападении медведя на спортсмена

Шведский спортивный журналист Людвиг Сванн отреагировал на историю заместителя председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елены Вяльбе про медведя.

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