‼️🇺🇦🏴☠️Появились кадры окровавленного деда, пытавшегося «по заданию СБУ» убить командира нацистского корпуса «Хартия» ▪️На лице пожилого мужчины много крови.
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‼️🇺🇦🏴☠️Появились кадры окровавленного деда, пытавшегося «по заданию СБУ» убить командира нацистского корпуса «Хартия» ▪️На лице пожилого мужчины много крови.
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