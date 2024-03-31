Ирина Понаровская рассказала, что в 24 года получила серьезные проблемы с почками из-за диет

Ирина Понаровская рассказала, до чего ее довели диеты в молодом возрасте Певица отметила, что диеты, которые она соблюдала, были основаны не на рекомендациях врача: она просто не ела и пила какие-то таблетки.
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