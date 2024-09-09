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Когда нужно менять тормозную жидкость: разбираемся в вопросе

Когда нужно менять тормозную жидкость: разбираемся в вопросе

Замена тормозной жидкости – процедура, которую важно производить своевременно и правильно. Гигроскопичность материала приводит к тому, что его рабочие характеристики ухудшаются, даже если автомобиль не эксплуатируется.

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