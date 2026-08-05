Яглама (тут. Yağlama) — это традиционное блюдо турецкой кухни, которое часто называют «турецкой лазаньей».
Яглама
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Яглама (тут. Yağlama) — это традиционное блюдо турецкой кухни, которое часто называют «турецкой лазаньей».
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