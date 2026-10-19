“President Donald Trump is giving New Mexico another branding pitch, urging the state to swap ‘Mexico’ for ‘America’ and suggesting the change could boost everything from home values to state pride,” Fox News reports.
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