Новейшая Варшавянка Тихоокеанского флота зашла в Малайзию

Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенная для Тихоокеанского флота в Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и совершающая переход с Балтики к месту базирования в сопровождении спасательного буксира "Алатау", зашла с деловым визитом в порт Кота-Кинабалу в Малайзии.