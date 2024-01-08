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Глава ГШ ЦАХАЛ: боевые действия в секторе Газа будут продолжаться весь 2024 год

Глава ГШ ЦАХАЛ: боевые действия в секторе Газа будут продолжаться весь 2024 год

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения израильских войск на Западном берегу реки Иордан заявил, что военная операция страны в секторе Газа растянется на весь 2024 года.

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