ИЗВЕСТИЯ iz

6 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Казахстан уже перешёл. Смотреть и больно и смешно. Что , к примеру, прочитают англичане, как носители этого языка, да...На Украине предло...
  • Володя Жерноклев
    а что на убийство нужны праваПодросток на ином...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Да это могли где угодно и что угодно вколоть в арбуз. Как в яблоко, в сказке "О мёртвой царевне и семи богатырях". И...Санобработка в «М...

Глава «Нафтогаза» счел возможной блокировку работы СП-2 из-за санкций США

Глава «Нафтогаза» счел возможной блокировку работы СП-2 из-за санкций США

Веденные Соединенными Штатами санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).

Вернуться к статье
11
Обсудить
Житель Земли Макаренков
Упёртые, даже когда газ во всю силу пойдёт по трубам, они всё равно будут кричать: щас, ещё вот чуть-чуть и поток остановится. И дело тут вовсе не в газе а в деньгах, которые будет получать Россия и при этом ни с кем не делиться.

Картина дня

наверх