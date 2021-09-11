Глава «Нафтогаза» счел возможной блокировку работы СП-2 из-за санкций США

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаГлава «Нафтогаза» счел возможной блокировку работы СП-2 из-за санкций СШАВеденные Соединенными Штатами санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖитель Земли МакаренковУпёртые, даже когда газ во всю силу пойдёт по трубам, они всё равно будут кричать: щас, ещё вот чуть-чуть и поток остановится. И дело тут вовсе не в газе а в деньгах, которые будет получать Россия и при этом ни с кем не делиться.Комментировать
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