На трассе Р-21 "Кола" (Мурманское шоссе) из-за смертельного ДТП затруднено движение. На 120-м км автодороги столкнулись грузовое авто и микроавтобус.
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На трассе Р-21 "Кола" (Мурманское шоссе) из-за смертельного ДТП затруднено движение. На 120-м км автодороги столкнулись грузовое авто и микроавтобус.